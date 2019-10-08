Українські міста висловилися про "формулу Штайнмаєра": Зеленському поставили низку вимог

Місцева влада Тернополя звернулася до президента України Володимира Зеленського та до Верховної Ради, заявивши про неприпустимість імплементації "формули Штайнмаєра".

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 8 жовтня. Так, депутати міської ради на позачерговій сесії проголосували (28 "за", 6 утрималися) проти надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям, передає пресслужба.

Вибори в ОРДЛО, на думку депутатів, необхідно проводити тільки після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення.

"Абсолютно принципова позиція – не може бути капітуляції, здачі земель і людей, які там живуть", – сказав мер Херсона Володимир Ніколаєнко.

Водночас у Житомирі не підтримали подібне звернення до органів центральної влади.

Як пише Житомир.info, голова обласної ради Володимир Ширма поставив на голосування звернення, але за його ухвалення не вистачило голосів (25 "за", 5 "проти", 4 "утрималися", 5 не голосували). Всього на позачерговій сесії були присутні 39 депутатів із 64.

"Чи варто лякатися "формули Штайнмаєра"? Ні. Вона не передбачає, що Україна визнає анексію Криму, вона не відмовляється від Донбасу в жлдному разі, вона не передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть уже завтра, вона не передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть під дулами автоматів.

"Формула Штайнмаєра" говорить тільки про одне: коли має запрацювати закон про особливий статус Донбасу – після проведення місцевих виборів, які відбудуться тільки за Конституцією України, тільки за законодавством України", – зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Він наголосив, що позиція президента збігається з позицією українців, і вона полягає у виведенні іноземних військових формувань, відновленні контролю українськими прикордонниками над українсько-російським кордоном, в обміні полоненими та проведенні виборів за українським законодавством.

Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше місцева влада семи українських міст і областей підтримала звернення до Зеленського проти "плану Штайнмаєра".

Як писав OBOZREVATEL:

1 і 2 жовтня в Україні пройшли мітинги проти рішення щодо Донбасу – "формули Штайнмаєра".

Президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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