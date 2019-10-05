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6 жовтня • оновлено в 18:15
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"Формула Штайнмаєра": в Україні обласні та міські ради різко звернулися до Зеленського

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Місцеві депутати деяких обласних і міських рад звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням відмовитися від імпліментації Україною "формули Штайнмаєра".

Відповідне рішення затвердила, зокрема, Хмельницька облрада, передає прес-служба.

"Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра", відповідно до якої, згідно з Мінськими угодами, вводиться особливий статус Донбасу", – йдеться в документі, який підтримали депутати на позачерговому засіданні.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба президента України

Вони закликають не допустити надання особливого статусу окупованих територій, притягнути до відповідальності зрадників, які працювали на окупантів і позбавити українського громадянства тих, хто брав участь у бойових діях проти українських військових.

Проводити вибори на території ОРДЛО хмельницькі депутати закликають тільки після повної деокупації і відновлення кордонів.

"У разі подальшого загострення ввести реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, військовий стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.

Розірвати дипломатичні відносини, а також всі міжнародні договори з РФ і не відновлювати їх до повної деокупації Росією всіх українських територій", – йдеться в тексті звернення.

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Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради також прийняли звернення до Зеленського та керівництва країни, в якому висловили своє обурення останніми домовленостями в Мінську.

У свою чергу Львівські депутати імплементацію "формули" назвали "неприкритою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні".

Львів'яни також висловили думку, що згода на "план Штайнмаєра" нібито "означатиме перемогу Росії і поразки України", сказано в тексті листа.

"Вимагаємо від президента України припинити практику прийняття доленосних рішень без урахування думки суспільства", – заявляється депутатами.

Депутати Тернопільщини заявили: щоб їх почули, обласна рада готова провести виїзне засідання позачергової сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради.

Про "формулу" висловилися і депутати міських рад. Зокрема, в Сумах вирішили звернутися до Зеленського та членів парламенту.

До гаранта депутати висувають ряд вимог і пропонують керівництву країни організувати Національний круглий стіл для вироблення "загальної загальнодержавної стратегії" на переговорах щодо Донбасу.

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Аналогічну пропозицію щодо проведення круглого столу висунули і депутати міськради Кропивницького.

"Напевно, наша країна ніколи ще не стояла перед таким серйозним викликом, як зараз. Усі хочуть миру, ніхто не хоче оплакувати вбиту дитину, батька або чоловіка. І в той же час, людей, які вміють мислити й аналізувати, не менше хвилює, якою ціною дістанеться цей мир. Але діяти треба",зазначив мер міста Кропивницький Андрій Райкович.

Окремим пунктом у зверненні депутатів вимагається не допустити відведення Збройних сил України з укріплених позицій.

Депутати міської ради Дубно, зі свого боку, звернулися до "патріотичних сил, що представлені в парламенті", із закликом заблокувати нову редакцію закону про особливий статус Донбасу й узаконення проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 1 і 2 жовтня в Україні пройшли мітинги проти рішення щодо Донбасу – "формули Штайнмаєра".

  • Президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра політика Донбас переговори щодо Донбасу
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Да,плевать на эти кишлаки "ТАМ","ГДЕ НАДО" сказали,так и будет. А эти кишоачные волнения ,шерифа не е....(волнуют)
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van Dijk Max
van Dijk Max
да да зелепукин , а не то поселковые депутаты соберутся , да как врежут по зубам штанамаеру , нада вот такую дипломатическую дипломатическую линию проводить в кулуарах , ет международная новая практика
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если бы все эти патриот-облсоветы так выступали против коррупции. В стране денег нет вести эту войну, а Западу надо торговать с Россией, поэтому надо снимать санкции. И Запад не может принудить Россию к миру, но очень легко может принудить Украину. Что он и делает.
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