"Формула Штайнмаєра": в Україні обласні та міські ради різко звернулися до Зеленського

Місцеві депутати деяких обласних і міських рад звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням відмовитися від імпліментації Україною "формули Штайнмаєра".

Відповідне рішення затвердила, зокрема, Хмельницька облрада, передає прес-служба.

"Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра", відповідно до якої, згідно з Мінськими угодами, вводиться особливий статус Донбасу", – йдеться в документі, який підтримали депутати на позачерговому засіданні.

Володимир Зеленський Прес-служба президента України

Вони закликають не допустити надання особливого статусу окупованих територій, притягнути до відповідальності зрадників, які працювали на окупантів і позбавити українського громадянства тих, хто брав участь у бойових діях проти українських військових.

Проводити вибори на території ОРДЛО хмельницькі депутати закликають тільки після повної деокупації і відновлення кордонів.

"У разі подальшого загострення ввести реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, військовий стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.

Розірвати дипломатичні відносини, а також всі міжнародні договори з РФ і не відновлювати їх до повної деокупації Росією всіх українських територій", – йдеться в тексті звернення.

Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради також прийняли звернення до Зеленського та керівництва країни, в якому висловили своє обурення останніми домовленостями в Мінську.

У свою чергу Львівські депутати імплементацію "формули" назвали "неприкритою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні".

Львів'яни також висловили думку, що згода на "план Штайнмаєра" нібито "означатиме перемогу Росії і поразки України", сказано в тексті листа.

"Вимагаємо від президента України припинити практику прийняття доленосних рішень без урахування думки суспільства", – заявляється депутатами.

Депутати Тернопільщини заявили: щоб їх почули, обласна рада готова провести виїзне засідання позачергової сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради.

Про "формулу" висловилися і депутати міських рад. Зокрема, в Сумах вирішили звернутися до Зеленського та членів парламенту.

До гаранта депутати висувають ряд вимог і пропонують керівництву країни організувати Національний круглий стіл для вироблення "загальної загальнодержавної стратегії" на переговорах щодо Донбасу.

Аналогічну пропозицію щодо проведення круглого столу висунули і депутати міськради Кропивницького.

"Напевно, наша країна ніколи ще не стояла перед таким серйозним викликом, як зараз. Усі хочуть миру, ніхто не хоче оплакувати вбиту дитину, батька або чоловіка. І в той же час, людей, які вміють мислити й аналізувати, не менше хвилює, якою ціною дістанеться цей мир. Але діяти треба", – зазначив мер міста Кропивницький Андрій Райкович.

Окремим пунктом у зверненні депутатів вимагається не допустити відведення Збройних сил України з укріплених позицій.

Депутати міської ради Дубно, зі свого боку, звернулися до "патріотичних сил, що представлені в парламенті", із закликом заблокувати нову редакцію закону про особливий статус Донбасу й узаконення проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL:

1 і 2 жовтня в Україні пройшли мітинги проти рішення щодо Донбасу – "формули Штайнмаєра".

Президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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