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5 листопада • оновлено в 20:42
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Наполягав на особливому статусі: стали відомі деталі переговорів із Путіним щодо "формули Штайнмаєра"

4.5т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін під час саміту "нормандського формату" в Парижі в жовтні-2015 найбільше наполягав на особливому статусі для Донбасу.

Про це колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який брав участь у переговорах, розповів в ефірі програми "Хроніки неоголошеної війни" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він згадав, що глава Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі відзначав, що "формула" щодо ОРДЛО, названа згодом його ім'ям, була всього-лише ідеєю.

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Ілюстрація. Володимир Путін і України

Ілюстрація. Володимир Путін і України

zn.ua

Саміт, за словами Клімкіна, проходив у дуже важкій атмосфері з множинними дискусіями.

"Путін не хотів йти в жодному разі на зустріч... Він повністю фокусувався тільки на особливому статусі та [закріпленні його в] Конституції... Все інше було для нього третьорядним", – сказав він. Клімкін додав, що, по суті, ці переговори не дали результатів.

Початок із 30:21:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві пройшли протести проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", підкресливши, що жодної "капітуляції не буде".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Павло Клімкін Володимир Путін Франк-Вальтер Штайнмаєр
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Формула Штайнмаєра Новини Донбасу видео політика
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Юг Руси
Юг Руси
Очередная бряхня от Чугункина ))) Чтоб не забыли про него )))
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