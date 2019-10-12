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12 жовтня • оновлено в 18:31
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Підписали в кабінеті Зеленського: Безсмертний розкрив таємницю "формули Штайнмаєра"

3.2т Читати матеріал російською

Колишній представник України в ТКГ у Мінську Роман Безсмертний заявив, що лист, який узгоджував "формулу Штайнмаєра", було підписано в кабінеті президента України Володимира Зеленського.

Таким чином, за словами політика, український глава несе пряму відповідальність за цю домовленість, сказав Безсмертний в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якби президент [Леонід] Кучма підписав документ у Мінську, це була б його відповідальність. А коли лист підписується в кабінеті Зеленського, це відповідальність Зеленського за ситуацію", – стверджує він.

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На думку Безсмертного, те, що спершу Кучма відмовився підписувати формулу, однак незабаром все-таки її погодив, свідчить про "волю президента".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Безсмертний Володимир Зеленський Леонід Кучма
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра переговори щодо Донбасу політика видео
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
У шимпанЗЕ в голове вместо мозгов выросла ЗЕлупа. Чтобы у всех этих 73% ЗЕбилов на лбу х.й вырос. Бараны, доголосовались до того, что могут своей страны лишиться.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Пигин Макс, Тебя, мудака, можно и так прикопать.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кризский Игорь, Хватит истерить. Иди схрон копай, пригодится скоро...
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ёшкин крот, Кучма официальный представитель, или частное лицо? Это из серии, сержант ДАИ, или что там у вас, выписал мне штраф, но это неправильный штраф, я его оплачивать не буду, потому как главный в этои ведомстве министр внутренних дел. Вот когда он мне авпишет, вот тогда, да, быть может, оплачу, а вот в такой трактовке и за этой подписью не буду исполнять предписание.
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