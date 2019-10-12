Підписали в кабінеті Зеленського: Безсмертний розкрив таємницю "формули Штайнмаєра"

Колишній представник України в ТКГ у Мінську Роман Безсмертний заявив, що лист, який узгоджував "формулу Штайнмаєра", було підписано в кабінеті президента України Володимира Зеленського.
Таким чином, за словами політика, український глава несе пряму відповідальність за цю домовленість, сказав Безсмертний в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Якби президент [Леонід] Кучма підписав документ у Мінську, це була б його відповідальність. А коли лист підписується в кабінеті Зеленського, це відповідальність Зеленського за ситуацію", – стверджує він.
На думку Безсмертного, те, що спершу Кучма відмовився підписувати формулу, однак незабаром все-таки її погодив, свідчить про "волю президента".
Володимир Зеленський
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах в Мінську.
Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися й інші міста.
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою стосовно ситуації на Донбасі і "формули".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра". Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження тексту документа.
У мережі було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на зміст угоди про вирішення конфлікту на Донбасі, що носить його ім'я, якось вплинула російська сторона.
У деяких українських містах продовжилися протести проти підписання "формули" під гаслом "Ні капітуляції!"
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