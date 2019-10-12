Підписали в кабінеті Зеленського: Безсмертний розкрив таємницю "формули Штайнмаєра"

Колишній представник України в ТКГ у Мінську Роман Безсмертний заявив, що лист, який узгоджував "формулу Штайнмаєра", було підписано в кабінеті президента України Володимира Зеленського.

Таким чином, за словами політика, український глава несе пряму відповідальність за цю домовленість, сказав Безсмертний в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якби президент [Леонід] Кучма підписав документ у Мінську, це була б його відповідальність. А коли лист підписується в кабінеті Зеленського, це відповідальність Зеленського за ситуацію", – стверджує він.

На думку Безсмертного, те, що спершу Кучма відмовився підписувати формулу, однак незабаром все-таки її погодив, свідчить про "волю президента".

Володимир Зеленський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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