"Отримують по тисячі!" Арахамія повторив звинувачення Богдана до протестувальників

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що деяким з учасників протестів проти "формули Штайнмаєра" заплатили за мітинг.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua. "Мітинги? Проплачувати? Це ви [Андрія] Богдана начиталися?" – перепитала журналістка Соня Кошкіна.

"Факт проплати дійсно є. Моїм знайомим АТОвцям пропонували по тисячі гривень за участь у мітингу", – зазначив Арахамія.

Він підкреслив, що впевнений: лише меншій частині людей оплачують участь в акціях, а реальних протестувальників набагато більше.

"95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може, росіяни платять, може – Петро Олексійович або хтось ще", – зазначив політик.

Давид Арахамія facebook.com/oleg.fedonyuk

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан раніше заявив, що учасники акції "Ні капітуляції!" в Києві прийшли туди за гроші.

Про проплаченість мітингарів він повідомив на своїй сторінці у Facebook, де розмістив скріншоти повідомлень, на яких видно, що деяким учасникам пропонують гроші за участь в акції 6 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!".

6 жовтня українці знову влаштували мітинги в ряді найбільших міст.

Учасники віче "Ні капітуляції!" на Майдані Незалежності влаштували протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також поблизу Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана.

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