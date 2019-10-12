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13 жовтня • оновлено в 01:02
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"Отримують по тисячі!" Арахамія повторив звинувачення Богдана до протестувальників

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Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що деяким з учасників протестів проти "формули Штайнмаєра" заплатили за мітинг.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua. "Мітинги? Проплачувати? Це ви [Андрія] Богдана начиталися?" – перепитала журналістка Соня Кошкіна.

"Факт проплати дійсно є. Моїм знайомим АТОвцям пропонували по тисячі гривень за участь у мітингу", – зазначив Арахамія.

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Він підкреслив, що впевнений: лише меншій частині людей оплачують участь в акціях, а реальних протестувальників набагато більше.

"95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може, росіяни платять, може – Петро Олексійович або хтось ще", – зазначив політик.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

facebook.com/oleg.fedonyuk

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан раніше заявив, що учасники акції "Ні капітуляції!" в Києві прийшли туди за гроші.

Про проплаченість мітингарів він повідомив на своїй сторінці у Facebook, де розмістив скріншоти повідомлень, на яких видно, що деяким учасникам пропонують гроші за участь в акції 6 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Майдан проти капітуляції
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу політика протест Формула Штайнмаєра
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
"ани прадавали сваю наёмную силу"...) да...далеко пайдёте...СН...
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