Формула краще, ніж ручне визначення ціни – Порошенко оцінив "Роттердам +"

Колишній президент України Петро Порошенко в інтерв'ю 5 каналу розповів, що відразу після скасування формули "Роттердам +" ціна на електроенергію зросла. Відповідно, формула не завищувала, а занижувала ціну електроенергії для споживачів.

"Зараз що ми бачимо: скасований Роттердам (з 1 липня 2019 року – ред.), І виявляється, якби ціна була завищена і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 або 15 відсотків, ціна повинна впасти. Після скасування" Роттердама "ціна виросла", - заявив Порошенко.

Петро Порошенко 5 Канал

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Екс-президент вважає, що введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля мало незаперечні переваги в порівнянні з попередньою практикою ручного керування цінами, що створювала простір для корупції.

"До цього, не існувало формули і ціна встановлювалася ручним керуванням. І я вважаю, що будь-яка формула краще, ніж ручне непрозоре визначення ціни", - підкреслив екс-глава держави.

3 березня 2016 року Нацкомісія, що регулює ринки електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Вартість вугілля у виробництві електроенергії прив'язувалася до індексу API2 в найбільшому європейському вугільному порту Роттердам.

Аналогічні методики діють в сфері ціноутворення на газ ( "Дюссельдорф +") і атомне паливо для НАЕК "Енергоатом" ( "Цюріх +"). У прив'язці до європейських ціновим індикатива формується ціна на нафтопродукти.

Економія для побутових і промислових споживачів завдяки формулі склала до 40 млрд грн за рахунок введення граничної ціни вугілля в структурі тарифу на електроенергію, заявляла голова НКРЕКП Оксана Кривенко. Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули "Роттердам+" дозволило уникнути віялових відключень електроенергії в країні і ручного регулювання цін на вугілля.

Формулу "Роттердам +" неодноразово критикував Ігор Коломойський, оскільки після введення даної методики підконтрольні йому феросплавні підприємства не могли розраховувати на встановлення пільгової спецціни на електроенергію.

8 серпня 2019 року НАБУ повідомили про підозру шести особам, зокрема, екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку.

У свою чергу Дмитро Вовк звинуватив Коломойського в організації корупційної схеми навколо державної генеруючої компанії "Центренерго". Нібито з липня в держкомпанії змінився менеджмент, і фірми групи "Приват" налагодили поставки російського вугілля за завищеними цінами. Купуючи вугілля на 40% дорожче ніж по "Роттердам +", "Центренерго" тепер продає вироблену електроенергію значно дешевше собівартості за прямими договорами на феросплавні заводи групи "Приват". В результаті такої схеми державна компанія зазнає мільярдних збитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі телеканалу ZIK голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко сказав, що застосування формули "Роттердам +", заснована на принципі імпортного паритету, було виправданим в умовах дефіциту вугілля в Україні.

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