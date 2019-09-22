Головна Новини
22 вересня • оновлено в 13:33
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Формула краще, ніж ручне визначення ціни – Порошенко оцінив "Роттердам +"

Читати матеріал російською

Колишній президент України Петро Порошенко в інтерв'ю 5 каналу розповів, що відразу після скасування формули "Роттердам +" ціна на електроенергію зросла. Відповідно, формула не завищувала, а занижувала ціну електроенергії для споживачів.

"Зараз що ми бачимо: скасований Роттердам (з 1 липня 2019 року – ред.), І виявляється, якби ціна була завищена і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 або 15 відсотків, ціна повинна впасти. Після скасування" Роттердама "ціна виросла", - заявив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

5 Канал

Новини
Петро Порошенко розповів про кампанію фейкових новин проти нього

Екс-президент вважає, що введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля мало незаперечні переваги в порівнянні з попередньою практикою ручного керування цінами, що створювала простір для корупції.

"До цього, не існувало формули і ціна встановлювалася ручним керуванням. І я вважаю, що будь-яка формула краще, ніж ручне непрозоре визначення ціни", - підкреслив екс-глава держави.

Новини
"Формули Штайнмаєра не існує": Порошенко зробив гучну заяву

3 березня 2016 року Нацкомісія, що регулює ринки електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Вартість вугілля у виробництві електроенергії прив'язувалася до індексу API2 в найбільшому європейському вугільному порту Роттердам.

Аналогічні методики діють в сфері ціноутворення на газ ( "Дюссельдорф +") і атомне паливо для НАЕК "Енергоатом" ( "Цюріх +"). У прив'язці до європейських ціновим індикатива формується ціна на нафтопродукти.

Новини
Удар по Україні: Порошенко порівняв ДБР з Януковичем

Економія для побутових і промислових споживачів завдяки формулі склала до 40 млрд грн за рахунок введення граничної ціни вугілля в структурі тарифу на електроенергію, заявляла голова НКРЕКП Оксана Кривенко. Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули "Роттердам+" дозволило уникнути віялових відключень електроенергії в країні і ручного регулювання цін на вугілля.

Формулу "Роттердам +" неодноразово критикував Ігор Коломойський, оскільки після введення даної методики підконтрольні йому феросплавні підприємства не могли розраховувати на встановлення пільгової спецціни на електроенергію.

8 серпня 2019 року НАБУ повідомили про підозру шести особам, зокрема, екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку.

У свою чергу Дмитро Вовк звинуватив Коломойського в організації корупційної схеми навколо державної генеруючої компанії "Центренерго". Нібито з липня в держкомпанії змінився менеджмент, і фірми групи "Приват" налагодили поставки російського вугілля за завищеними цінами. Купуючи вугілля на 40% дорожче ніж по "Роттердам +", "Центренерго" тепер продає вироблену електроенергію значно дешевше собівартості за прямими договорами на феросплавні заводи групи "Приват". В результаті такої схеми державна компанія зазнає мільярдних збитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі телеканалу ZIK голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко сказав, що застосування формули "Роттердам +", заснована на принципі імпортного паритету, було виправданим в умовах дефіциту вугілля в Україні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Надежда Вера
Надежда Вера
Щось зрозуміти простим громадянам дуже важко: одні кажуть, що це було на користь держави ( я суто інтуїтивно також вважаю), інші (Труба + кАломойський) кажуть, що навпаки. Малороси 73% вірять кАломойському.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel