"Формат не ефективний": Пристайко розповів, коли покличуть США рятувати Донбас

Спочатку переговори по Донбасу повинні пройти в нормандському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина), а лише після до процесу можуть приєднатися США.

Про це в ефірі передачі "Свобода слова" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Дипломат зазначив, що Україна повинна використовувати той механізм врегулювання конфлікту на Донбасі, що існує зараз.

"Потрібно довести собі і всім, що він або працює, або неефективний. Якщо ми зможемо чесно нашим партнерам сказати, що цей формат не зовсім ефективний, і ми не можемо вийти з війни, тоді можна говорити про його зміну", – пояснив глава МЗС.

Також Пристайко підкреслив, що до відповідних переговорів хотіли б приєднатися не тільки США, але і ряд інших країн, таких як країни ЄС, Польща, Канада і навіть Китай.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вадим Пристайко розповів, що так звана "формула Зеленського" щодо врегулювання ситуації на Донбасі полягає в тому, що Київ буде робити всі кроки, які може, відповідаючи на очікування українського народу.

Також дипломат зазначив, що обмін полоненими за формулою "всі на всіх" неможливий, так як в такому випадку в списки потраплять кримінальні авторитети.

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