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17 вересня • оновлено в 09:01
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"Формат не ефективний": Пристайко розповів, коли покличуть США рятувати Донбас

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Спочатку переговори по Донбасу повинні пройти в нормандському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина), а лише після до процесу можуть приєднатися США.

Про це в ефірі передачі "Свобода слова" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Дипломат зазначив, що Україна повинна використовувати той механізм врегулювання конфлікту на Донбасі, що існує зараз.

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"Потрібно довести собі і всім, що він або працює, або неефективний. Якщо ми зможемо чесно нашим партнерам сказати, що цей формат не зовсім ефективний, і ми не можемо вийти з війни, тоді можна говорити про його зміну", – пояснив глава МЗС.

Також Пристайко підкреслив, що до відповідних переговорів хотіли б приєднатися не тільки США, але і ряд інших країн, таких як країни ЄС, Польща, Канада і навіть Китай.

Дивіться відео з 1:00:35

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вадим Пристайко розповів, що так звана "формула Зеленського" щодо врегулювання ситуації на Донбасі полягає в тому, що Київ буде робити всі кроки, які може, відповідаючи на очікування українського народу.

Також дипломат зазначив, що обмін полоненими за формулою "всі на всіх" неможливий, так як в такому випадку в списки потраплять кримінальні авторитети.

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Теми
мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Міністерство закордонних справ України
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филипп филипыч
филипп филипыч
вам путин об этом талдычит уже который год! ладно петя упоротый на всю голову, но вы как новая власть решайте уже быстрее. сами обещали)
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