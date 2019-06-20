Фонтан і вид на Дніпро: у Зеленського показали новий офіс Адміністрації президента

Нова Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва і буде називатися Офіс президента.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, зазначивши, що в колишньому будинку АП на вулиці Банковій влаштують музей.

У команді Зеленського додали, що в Офісі президента замінять усі інженерні системи. Також будуть встановлені теплові насоси, системи циркуляції повітря. А перед будівлею постійно працюватиме фонтан.

У холі будівлі буде коворкінг, де бажаючі зможуть спілкуватися з працівниками Офісу й пропонувати свої ініціативи.

Кабінет президента розмістять або з видом на Європейську площу, або вікнами на Дніпро.

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан підкреслив, що згідно з концепцією, на новий офіс не будуть витрачати гроші з бюджету.

Новий Офіс президента Скріншот

Новий Офіс президента Скріншот

Новий Офіс президента Скріншот

Новий Офіс президента Скріншот

Новий Офіс президента Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський хоче створити художній музей на вулиці Банковій після того, як Адміністрація президента буде переміщена з центру Києва.

Раніше помічник Зеленського поскаржився, що команді "не дуже комфортно" працювати в стінах АП на Банковій.

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