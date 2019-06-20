ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Фонтан і вид на Дніпро: у Зеленського показали новий офіс Адміністрації президента

Читати матеріал російською

Нова Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва і буде називатися Офіс президента.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, зазначивши, що в колишньому будинку АП на вулиці Банковій влаштують музей.

У команді Зеленського додали, що в Офісі президента замінять усі інженерні системи. Також будуть встановлені теплові насоси, системи циркуляції повітря. А перед будівлею постійно працюватиме фонтан.

Новини
Радянські меблі й червоні килими: батьки Зеленського показали своє житло

У холі будівлі буде коворкінг, де бажаючі зможуть спілкуватися з працівниками Офісу й пропонувати свої ініціативи.

Кабінет президента розмістять або з видом на Європейську площу, або вікнами на Дніпро.

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан підкреслив, що згідно з концепцією, на новий офіс не будуть витрачати гроші з бюджету.

Новий Офіс президента

Новий Офіс президента

Скріншот

Новий Офіс президента

Новий Офіс президента

Скріншот

Новий Офіс президента

Новий Офіс президента

Скріншот

Новий Офіс президента

Новий Офіс президента

Скріншот

Новий Офіс президента

Новий Офіс президента

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський хоче створити художній музей на вулиці Банковій після того, як Адміністрація президента буде переміщена з центру Києва.

Раніше помічник Зеленського поскаржився, що команді "не дуже комфортно" працювати в стінах АП на Банковій.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
20
5
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский бегает по фонтанам, чтобы научиться выходить сухим из воды.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel