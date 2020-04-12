Фонд Вадима Новинського привезе в Україну 1 мільйон медичних масок

В ніч з суботи на неділю (за місцевим часом) в аеропорту багатомільйонного міста Гуанчжоу (Китай) завершилось митне оформлення і вантаження на літак для відправки в Україну чергової партії гуманітарного вантажу медичного призначення, закупленого в Китайській Народній Республіці Благодійним Фондом Вадима Новинського в честь Покрова Пресвятої Богородиці.

На цей раз це мільйон сертифікованих медичних масок, які в найближчі дні надійдуть в медустанови Херсонської, Миколаївської, Донецької (в тому числі міста Маріуполя), Запорізької та Дніпропетровської областей (в тому числі міста Кривого Рогу), а також будуть безкоштовно роздаватися всім бажаючим в парафіях УПЦ по всій країні для забезпечення максимальної безпеки прихожан, які приймуть рішення взяти участь у святкових Великодніх Службах відповідно до вимог закону про карантинні заходи під час відвідування храмів. Крім того, частина масок буде передана для забезпечення безпеки співробітників на підприємствах, що входять до групи Смарт-Холдинг.

Сьогодні цей гуманітарний вантаж буде доставлений в Україну одним з літаків авіакомпанії SkyUp в рамках анонсованої Президентом Володимиром Зеленським програми спеціальних вантажних авіарейсів, які зараз виконуються до десяти разів на тиждень.

Оперативне митне оформлення і вантаження в літак в китайському аеропорту стали можливі завдяки особистому сприянню Генерального консула України в Гуанчжоу Дмитра Камкова.

У Фонді Вадима Новинського відзначили: "Ми дійсно дуже вдячні за допомогу і спільну злагоджену роботу як Дмитру, так і всьому колективу дипкорпусу України в КНР на чолі з Надзвичайним і Повноважним послом Сергієм Камишевим, а також співробітникам спеціально створеного для цих операцій Штабу при Офісі Президента Україна і співробітникам авіакомпанії SkyUp, яка сьогодні виконує місію основного перевізника медичного обладнання та препаратів для боротьби з епідемією, організованих по лінії згаданого вище Штабу при ОПУ".

Нагадаємо, на початку квітня в Україну прибули закуплені Фондом в Китаї 3 високоточні і високопродуктивні діагностичні системи для виявлення захворювання COVID-19 і 10 спеціалізованих боксів для транспортування хворих з інфекцією або підозрою на інфекцію. Дані бокси дають можливість медпрацівникам виробляти необхідні дії для оперативного надання допомоги пацієнтам під час транспортування, при цьому забезпечують безпеку як для самого пацієнта, так і для супроводжуючого його медичного персоналу.

Починаючи з березня 2020 року Фонд Вадима Новинського в честь Покрова Пресвятої Богородиці здійснює закупівлі в КНР високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів (десять з яких вже прибули до України і передані медичним закладам), десятки тисяч експрес-тестів, тисячі костюмів і респіраторів високого захисту для медиків. Вони доставлені в Донецьку, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області.

Фонд також організував закупівлю найбільшої партії високоточних ПЛР тест-систем DialPlexQ ™ ️ - 100 000 примірників з Південної Кореї. Вони вже розподілені по лабораторіях МОЗ всіх областей України.