20 тисяч захисних костюмів для медичних працівників від Порошенка вже доставлені з Китаю, розподілені та відправлені у лікарні різних регіонів України.

За офіційними даними, які оприлюднив очільник МОЗ України, з початку епідемії 334 медпрацівники захворіли на коронавірус. Лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.

Фонд Порошенка та компанія РОШЕН передали у лікарні Києва 8150 костюмів, ще 2300 надані медзакладам Київської області. У Чернівецьку область направлені 3000 костюмів. У Вінницьку область – 2200, на Чернігівщину – 1650 штук. На Полтавщину – 400 костюмів.

У Тернопільську та Івано-Франківську області доправлені 700 костюмів. В лікарні Львівщини та Одещини направили 400 костюмів. У Рівненську та Черкаську області – 300 комплектів.

На Волинь, у Запоріжжя, Дніпро, Суми, Кропивницький, Харків, Хмельницький та на Закарпаття передали 700 костюмів.

"Лікарі мають бути забезпечені необхідними засобами захисту. Компанія РОШЕН уклала додаткову угоду, була здійснена на цьому тижні проплата, і загальна кількість захисних костюмів, якими будуть забезпечені українські лікарі, перевищує 130 тисяч штук. Це дасть можливість на перший період мати надійний захист, бахіли, маски, захисні костюми, які дозволять захистити здоров’я лікарів", – повідомив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Наступні партії захисних костюмів будуть доставлені в Україну протягом квітня. Також коштом Фонду Порошенка відновлюються апарати штучноі вентиляції легень в різних медичних закладах по всій країні – оскільки купівля нового обладнання вкрай ускладнена через величезний попит на світовому ринку. Фонд придбав комплекти реанімаційного обладнання для лікарень у Тернопільській області, Львові, Дніпрі, Вінниці та Одесі – це монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцеві насоси, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи, а також спеціальні окуляри, маски, рукавички та інше необхідне спорядження.