Фонд Порошенка передасть 1000 подарункових боксів для дітей

1000 подарункових свято-боксів Фонд Порошенка спільно з Всеукраїнською громадською організацією "Солідарна молодь" передасть дітям у Дніпро, Львів, Одесу, Рівне та Київ. Про це розповіла Голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат "Європейської Солідарності" Марина Порошенко у відеозверненні.

"Ось і добігає кінця 2020 рік. Він дійсно був не легким і приніс нам багато випробувань, з якими людство до цього ще не стикалося. Але саме такі випробування дають можливість кожному із нас проявити свої найкращі якості", – зазначила Марина Порошенко.

Вона додала, що в новорічно-різдвяні дні всі чекають на диво, а особливо його чекають діти. "І саме їм ми допомагаємо відчути це свято. Вже стало доброю традицією, коли Фонд Порошенка разом з Всеукраїнською громадською організацією "Солідарна молодь" влаштовує свято дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з особливими освітніми потребами", – зазначила Порошенко.

Марина Порошенко розповіла, що подарункові свято-бокси формуються в залежності від індивідуальних потреб кожної дитини. "Це чудова європейська традиція, яку ми впроваджуємо в Україні", – зауважила вона.

Порошенко нагадала, що торік Фонд разом із "Солідарною молоддю" зібрали та відправили до дитячих будинків Донецької та Луганської областей 500 наборів.

"Цього року наша спільна мета – зробити свято-бокс ще більш масштабним. Тому буде сформовано 1000 подарунків для дітей з Дніпра, Львова, Одеси, Рівного та Києва", – повідомила депутатка.

Марина Порошенко зазначила, що в Києві понад 300 свято-боксів від Святого Миколая передадуть дітям, які отримують корекційно-розвиткові послуги в Інклюзивно-ресурсних центрах кожного району міста.

"Наші різдвяні ельфи по всій країні збирають тактильні іграшки для дітей з особливими потребами у навчанні, розвиваючі та розважальні ігри, дитячі та підліткові книжки, корисні та яскраві канцтовари. Усе ми запакуємо в індивідуально прикрашені коробки відповідно до вікової категорії дитини та її статі. Цього року – ще більше подарунків. Цього року – ще більше щасливих дітей", – говорить Голова Всеукраїнської громадської організації "Солідарна молодь", депутат Київради Дінара Габібуллаєва.

"Усім небайдужим ми пропонуємо стати нашими партнерами у створенні свята українським дітям. Давайте разом робити Україну кращою. Долучайтеся", – закликала Марина Порошенко.

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