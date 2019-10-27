Фокус Путіна? У мережі розігнали нову "зраду" з Зеленським

Президента України Володимира Зеленського звинуватили у зустрічі з "підставними вчителями" нібито в будівлі "неіснуючої школи" під час відвідин міста Золоте на Донбасі.

Про це в Twitter написав користувач Himikus. Автор повідомлення назвав акторами всіх учасників зустрічі.

Зустріч Зеленського з жителями міста twitter.com

"Зеленський поспілкувався з "вчителями" неіснуючої школи і ті його попросили відвести ЗСУ з Донбасу. Як уже цей цирк задовбав!", – написав користувач.

Він звернув увагу на вивіску школи. Разом з фото він виклав скріншот з Єдиного реєстру державних розслідувань, в якому йдеться про ліквідацію даного навчального закладу.

Також користувач побачив схожість між зовнішністю двох жінок, які прийшли на зустріч до Зеленському, і жінок, які зображені на фото, підписаним "2014 рік", на якому показані люди з прапорами Росії, дорожній знак "Луганськ" та чоловік з автоматом.

Зеленський поспілкувався з "вчителями" неіснуючої школи и ті его попросили відвесті ВСУ з Донбасу.

Як Вже цею бл @ дській цирк задовбали!

Актор, что грає роль президента вірішує нашу частку, частку країни з акторами, что Грають роль вчителів.



Дякую @ Faber_33 звернув Рамус pic.twitter.com/Q3bkM2oAje - Himikus (@MrHimikus) October 26, 2019

На підставі цього користувач зробив висновок про те, що "актор, який грає роль президента вирішує нашу долю, долю країни з акторами, які грають роль вчителів".

При цьому варто відзначити, що школа, біля якої сфотографувався Зеленський, стала філією іншої школи – опорної, що видно з даних на сайті Державної інформаційної системи освіти. Адмністрація не встигла поміняти вивести, що створило плутанину.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

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