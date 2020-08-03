Фокіну запропонували увійти до ТКГ щодо Донбасу: член делегації розповів про зустріч з Єрмаком

Глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував увійти до складу української делегації у тристоронній контактній групі щодо Донбасу колишньому прем'єр-міністрові України Вітольду Фокіну.

Про це повідомило видання LIGA.net з посиланням на представника Донецька в ТКГ Сергія Гармаша. За його словами, на Банковій відбулася зустріч делегації з Леонідом Кравчуком, на якій також був присутній Фокін.

"Не знаю, в якому статусі він був. Єрмак сказав, що сподівається, що Фокін залишиться працювати", – сказав Гармаш.

За його словами, Фокін ставив "загальні питання". Наприклад: "А чи є підписаний главами держав документ по Мінську?"

Співрозмовник видання в Офісі президента підтвердив, що Єрмак запропонував Фокіну увійти до складу делегації, однак колишній прем'єр ще не прийняв рішення.

"Фокін розглядається як людина, яка може курирувати в ТКГ переговори наших представників", – зазначив співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України, новопризначений глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.), 87-річний Вітольд Фокін може стати учасником української делегації в переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.