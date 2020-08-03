Фокіну запропонували увійти до ТКГ щодо Донбасу: член делегації розповів про зустріч з Єрмаком
Глава ОП Андрій Єрмак запропонував увійти до складу української делегації в ТКГ щодо Донбасу колишньому прем'єр-міністрові України Вітольду Фокіну
Він уже був присутній на зустрічі делегації з Леонідом Кравчуком
Остаточне рішення Фокін поки не прийняв
Колишньому прем'єр-міністрові Фокіну запропонували увійти до ТКГ щодо Донбасу. Скріншот Youtube
Глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував увійти до складу української делегації у тристоронній контактній групі щодо Донбасу колишньому прем'єр-міністрові України Вітольду Фокіну.
Про це повідомило видання LIGA.net з посиланням на представника Донецька в ТКГ Сергія Гармаша. За його словами, на Банковій відбулася зустріч делегації з Леонідом Кравчуком, на якій також був присутній Фокін.
"Не знаю, в якому статусі він був. Єрмак сказав, що сподівається, що Фокін залишиться працювати", – сказав Гармаш.
За його словами, Фокін ставив "загальні питання". Наприклад: "А чи є підписаний главами держав документ по Мінську?"
Співрозмовник видання в Офісі президента підтвердив, що Єрмак запропонував Фокіну увійти до складу делегації, однак колишній прем'єр ще не прийняв рішення.
"Фокін розглядається як людина, яка може курирувати в ТКГ переговори наших представників", – зазначив співрозмовник.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України, новопризначений глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.), 87-річний Вітольд Фокін може стати учасником української делегації в переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.