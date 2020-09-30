Фокіну не варто шукати заміну в ТКГ, – заступник голови партії "Слуга народу"

Звільненому з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, швидше за все, шукати заміну не будуть.

Таке припущення в коментарі OBOZREVATEL зробила заступник голови партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, в цьому немає ніякої необхідності, тому що нинішня команда переговірників по Донбасу і так досить сильна.

"Кадрові рішення приймаються президентом і Офісом президента, я на це не впливаю. Але вважаю, що немає такої великої необхідності шукати заміну Фокіну. У нас є хороша група переговірників, це сильна команда, яка працює в групі", – вважає Кравчук.

На уточнення OBOZREVATEL, чим керувалися при владі, коли призначали Фокіна до складу ТКГ, який не визнає Росію агресором, Кравчук відповіла, "що з депутатами по його кандидатурі ніхто не консультувався".

Хто і чому призначив Вітольда Фокіна в мінську групу по переговорах по Донбасу і як тепер у владі намагаються переводити стрілки на першого президента Леоніда Кравчука – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вітольда Фокіна відсторонили від посади першого заступника глави української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.