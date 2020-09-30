Я очень позитивно отношусь. К Тищенко. К Фокину. Dream Team. Если бы их не было, то их надо было бы обязательно придумать. Потому что оба они приближают как могут конец эпохи этого случайного п*здеца под названием - Зеленский.

Я знаю. Среди 73% проголосовавших за Зеленского было много адекватных людей. Умных. Порядочных. Проукраинских. Не сомневающихся. Чей Крым. Кто с кем воюет на Донбассе. Которые ежедневно слышат их мысли и видят их поступки. Слышат, видят и тихо ох**вают. Для которых не ОК, что внучка пристраивает во власть дедушку 87 лет, чтоб дома не сидел. Для которых не ОК, что ресторатор превращается в топового украинского дипломата, потому что друг президента. Для которых, все это плевок.

Поэтому. Чем больше говорят и творят такие как Велюр, тем быстрее весь этот позор закончится. В нормальной стране. Таких деятелей даже на порог приличного дома не пустили бы, а распознав - выгнали бы взашей. А тут. Они вдруг стали элитой - спикерами, стратегами, глашатаями и вершителями судеб. Жгите.

Дедушки и ребята - не долго вам осталось. Вас не жалко. Украину жалко и времени потерянного на вас ...