Фокіним маніпулюють, але він перейшов моральну межу, – Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що заступником голови Тристоронньої контактної групи маніпулювали, а всі його "інтерв'ю були зрежисовані, щоб відвернути увагу від інших питань".

Таку думку дипломат висловив на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 29 вересня, після чергової резонансної заяви Фокіна про те, що він "не бачить" війни між Україною і Росією.

За словами Клімкіна, цими словами Фокін перейшов не тільки політичну межу, а й моральну.

"Для кожного з нас – це більше, ніж ляпас. Це образа всього, у що ми віримо і всіх, хто втратив життя і здоров'я. Володимир Зеленський повинен діяти дуже швидко, інакше він бере відповідальність за Фокіна на себе, тут вже не до маніпуляцій", – написав Клімкін.

Як писав OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак після заяви Фокіна заявив, що виступає за відсторонення першого прем'єра від переговорів в рамках ТКГ. А партія "Європейська солідарність" навіть закликала СБУ та ДБР відкрити кримінальне провадження у справі про держзраду.