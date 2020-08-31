Фокіна внесли до "Миротворця" за заперечення російської агресії

Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін потрапив до бази даних сайту "Миротворець".

На сайті його звинуватили в участі у спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.

"Свідома участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільно політичного життя в Україні; заперечення російської агресії; маніпуляція суспільно значущою інформацією; участь в спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької та Луганської областей", – йдеться в повідомленні "Миротворця" .

Фокіна внесли в базу даних "миротворця". Myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вітольд Фокін заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупуваним районам.

Також він заявив про можливий копромісс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

Крім того, Фокін висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Коментуючи негативну реакцію на його пропозиції, Фокін відзначив що всього лише цитував положення Мінських угод.