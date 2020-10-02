Фокіна – про скандал у ТКГ: українці захоплюються моїм найрозумнішим дідусем

Внучка відстороненого від посади першого заступника глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольда Фокіна – Марія, прокоментувала його відсторонення.

За її словами, до неї підходили українці і висловлювали слова захоплення про Фокіна.

"Дуже приємно, скільки теплих слів, сказали і написали про мого прекрасного та найрозумнішого дідуся. Спасибі всім, за такі слова і вашу любов. Заходячи в магазин, до мене підходять люди і висловлюють своє захоплення ним і його силі! Заходячи в аптеку, такі ж слова!" – написала дівчина в Instagram.

Також Марія опублікувала спільне фото з дідусем.

Марія і Вітольд Фокіни Інстаграм / Марія Фокіна

Нагадаємо, що Марія Фокіна сказала, що її дід, перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін отримав посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ після знайомства з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Після Фокін заявив, що не пам'ятає, коли його внучка – співачка Маша Фокіна – познайомила його з нинішнім главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

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