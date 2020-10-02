Фокіна – про скандал у ТКГ: українці захоплюються моїм найрозумнішим дідусем
За словами Фокіної, до неї в магазинах підходили люди та дякували за діда
З її слів, українці захоплювалися силою Фокіна
Внучка відстороненого від посади першого заступника глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольда Фокіна – Марія, прокоментувала його відсторонення.
За її словами, до неї підходили українці і висловлювали слова захоплення про Фокіна.
"Дуже приємно, скільки теплих слів, сказали і написали про мого прекрасного та найрозумнішого дідуся. Спасибі всім, за такі слова і вашу любов. Заходячи в магазин, до мене підходять люди і висловлюють своє захоплення ним і його силі! Заходячи в аптеку, такі ж слова!" – написала дівчина в Instagram.
Також Марія опублікувала спільне фото з дідусем.
Нагадаємо, що Марія Фокіна сказала, що її дід, перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін отримав посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ після знайомства з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Після Фокін заявив, що не пам'ятає, коли його внучка – співачка Маша Фокіна – познайомила його з нинішнім главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв Донбасом. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремих районах Донецької і Луганської областей, які зараз знаходяться під російською окупацією.
Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л / ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів по Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен в договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.
Президент Володимир Зеленський указом відсторонив Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.