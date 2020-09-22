Кравчук - про можливий вихід Фокіна з ТКГ: він зі мною не радився

Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Вітольд Фокін може звільнитися з обійманої посади, а може працювати на ній далі – це його особиста справа.

Про це OBOZREVATEL сказав глава української делегації в складі переговорної групи Леонід Кравчук, коментуючи відповідну заяву Фокіна про його ймовірне звільнення.

"Не знаю, що Вітольд Павлович мав на увазі, він зі мною не радився, на делегації це питання не обговорювалося, тому це його особиста позиція. Він може робити так, як уважає за потрібне: працювати, не працювати, іти, не йти – це його особиста справа", – наголосив він.

На уточнення OBOZREVATEL, чи справді Вітольд Фокін потрапив у склад ТКГ за його порадою, Кравчук ще раз наголосив, що не має жодного стосунку до цього призначення.

"Повторюю сто перший раз, що не маю і не мав жодного стосунку до призначення Вітольда Фокіна в склад делегації України. Мене разом із ним одного й того самого дня, однієї й тієї самої години, удвох запросили в Офіс президента й запропонували мені очолити делегацію, а йому – бути координатором у питаннях комунікації із ОРДЛО. Це його головне завдання. Я не заперечував, бо мене про це ніхто не питав", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного депутата від "Слуги народу" й адвоката партії Олександра Качури, Фокін може покинути свою посаду, коли забажає.