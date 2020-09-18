Фокін знову заговорив про амністію на Донбасі і пояснив суть

На Донбасі необхідна загальна амністія, інакше на мир можна не розраховувати навіть у віддаленій перспективі.

Із такою заявою виступив заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін в інтерв'ю "Українському радіо" 18 вересня.

Він назвав "режим тиші" – "найбільшим досягненням нинішньої влади". Водночас Фокін вважає, що необхідне справжнє розведення військ, а не імітація діяльності.

"Треба відводити важку військову техніку, а далі – не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", – сказав представник України в ТКГ.

Водночас Фокін пояснив, що злочинців, які вбивали і гвалтували, амністія не торкнеться.

"Я не говорив, що треба помилувати злочинців, які гвалтували, вбивали, знущалися, помилувати садистів, які фотографували свої злочини. Звичайно, ні", – сказав він.

Також чиновник заявив про необхідність розслідувати скоєні злочини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному зі своїх інтерв'ю Вітольд Фокін висловився про можливий компроміс із РФ, в межах якого Україна погодилася б на загальну амністію на Донбасі, а Росія зняла б вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

Пізніше в ТКГ уточнили, що ЗМІ перекрутили його слова.