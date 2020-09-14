Фокін заявив, що не пам'ятає, як внучка познайомила його з Єрмаком

Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не пам'ятає, коли його внучка – співачка Маша Фокіна – познайомила його з нинішнім главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про знайомство з Єрмаком Фокін розповів у коментарі виданню "Гордон". Він зазначив, що зустрічався з Єрмаком усього один раз.

За його словами, знайомство з нинішнім главою ОП відбулося дуже давно.

"Це було настільки давно, що я не пам'ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може, це було рік тому, може, більше. У мене не відклалося це в пам'яті", – сказав Фокін.

Він наголосив, що зустріч відбулася задовго до його запрошення до ТКГ.

"Один раз із ним перетнувся і більше не зустрічався, не говорив телефоном доти, доки він не запросив мене для розмови в Офіс президента", – сказав Фокін.

Він зазначив, що його внучка має право висловлювати свою думку з того чи іншого питання.

"Я ні з ким про свою онуку бажання говорити не маю. Вона повнолітня людина. Абсолютно самостійна. У неї своя думка, вона має право її висловлювати, коли завгодно і де завгодно", – сказав Фокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували особисте листування глави ОП Андрія Єрмака і внучки першого прем'єр-міністра України та першого заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна – Марії – за 2012 рік. Спільнота "Рагу.лі" в Facebook розмістила спільне фото Єрмака та Фокіної. Під знімком глава ОП написав: "Красиво лежиш, судячи з фотографій". На що дівчина відповіла: "Спасибі, буду".

Українці в мережі активно обговорювали слова Фокіної, що її дід отримав посаду в ТКГ після її знайомства з Єрмаком. Журналіст Юрій Бутусов у Facebook написав, що ніколи не бачив, щоб на важливі посади призначали після дружби з чиновником.

Помічниця Фокіної Світлана на прохання OBOZREVATEL прокоментувати скандал, спричинений інтерв'ю Фокіної, повідомила, що та зараз "зайнята записом свого альбому, через що немає жодної вільної хвилини на коментар або інтерв'ю".