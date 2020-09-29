Фокін заявив, що "не бачить" війни між РФ і Україною і підтвердив слова про амністію на Донбасі

Перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін прибув на засідання парламентського комітету з питань державної влади, щоб пояснити свої резонансні висловлювання з приводу статусу Донбасу та амністії.

Фокін під'їхав до будівлі, де засідає комітет на автомобілі представницького класу. Його там чекали журналісти, але на їхні запитання він відповів.

"Кінозіркою став... не очікував", – сказав Фокін.

Крім нього на засідання комітету також запросили главу української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, представників депутатських фракцій і груп, Офісу президента України, РНБО, СБУ, ЦВК.

Журналістів на засідання не пустили через карантинні обмеження, що пов'язані з COVID-19.

Фокін, виступаючи перед депутатами, ще раз повторив, що амністія щодо Донбасу повинна бути загальною, повідомила "Страна". Коментуючи свої резонансні заяви в інтерв'ю цьому виданню, Фокін підкреслив, що сенс в амністії буде тільки в тому, випадку, якщо вона стане саме загальною.

"Тому що вона деморалізує супротивника і зберігає життя наших солдатів... Альтернативи Мінським угодами не існує, хоча вони викликають чимало нарікань", – підкреслив політик.

Також він заявив, що Кремль у Тристоронній контактній групі домагається головного – проведення виборів на Донбасі.

"Росія вимагає того, що конкретно прописано в Мінських домовленостях: провести вибори на Донбасі", – сказав Фокін.

Великий резонанс у депутатів викликала відповідь Фокіна на питання, чи ведеться зараз війна з Росією.

"Жодного підтвердження, що ведеться війна між РФ і Україною, я не бачу", – сказав він.

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