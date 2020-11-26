Фокін заявив про його передчасне виключення з ТКГ

Марина Ліснічук Політика 09:30, 26.11.2020

Перший прем'єр незалежної України Вітольд Фокін заявив, що його вихід з української делегації в Тристоронній контактній групі був передчасним.

Виключений з її складу після скандальних заяв політик вважає, що у нього все ще залишалися реальні можливості зрушити переговори щодо Донбасу з мертвої точки. Таку думку він висловив в інтерв'ю "КП в Україні".

"Думаю, так, але що про це тепер говорити: те, що трапилося – вже відбулося", – сказав Фокін.

Він підкреслив, мовляв, "разюче точно" про його виключення зі складу переговорної групи сказав політик Олександр Мороз. Той, нагадаємо, зазначив, нібито "мотиви звільнення Фокіна не державні, політичні або ідеологічні, а пропагандистські".

"На цьому прикладі влада показала, що очікує на будь-кого, хто наважиться виступати за припинення війни, говорити про мир. І ще. Підписуючи заходи щодо виконання Мінських домовленостей, які не повною мірою влаштовують Україну, найімовірніше, вже тоді їх не збиралися виконувати. Такі нетрі зовнішньої політики", – висловився Фокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 листопада президент Володимир Зеленський відсторонив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

  • Раніше Фокін виступив із низкою скандальних ініціатив щодо Донбасу, які викликали обурення громадськості й багатьох політиків.

  • Зокрема, він заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупувала районам. Також висловився про можливий компроміс із РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, політик висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР".

  • Так він потрапив в базу даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі в спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.

  • Але навіть після цього Вітольд Фокін ще раз заявив, нібито війна на Донбасі почалася через мовне питання.

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