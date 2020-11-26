Фокін заявив про його передчасне виключення з ТКГ

Перший прем'єр незалежної України Вітольд Фокін заявив, що його вихід з української делегації в Тристоронній контактній групі був передчасним.

Виключений з її складу після скандальних заяв політик вважає, що у нього все ще залишалися реальні можливості зрушити переговори щодо Донбасу з мертвої точки. Таку думку він висловив в інтерв'ю "КП в Україні".

"Думаю, так, але що про це тепер говорити: те, що трапилося – вже відбулося", – сказав Фокін.

Він підкреслив, мовляв, "разюче точно" про його виключення зі складу переговорної групи сказав політик Олександр Мороз. Той, нагадаємо, зазначив, нібито "мотиви звільнення Фокіна не державні, політичні або ідеологічні, а пропагандистські".

"На цьому прикладі влада показала, що очікує на будь-кого, хто наважиться виступати за припинення війни, говорити про мир. І ще. Підписуючи заходи щодо виконання Мінських домовленостей, які не повною мірою влаштовують Україну, найімовірніше, вже тоді їх не збиралися виконувати. Такі нетрі зовнішньої політики", – висловився Фокін.

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