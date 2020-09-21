Фокін запропонував створити на Донбасі тимчасовий уряд і ввести миротворців ООН

Для проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу можна сформувати міжнародний тимчасовий уряд, використовуючи миротворчий контингент ООН.

Про це заявив заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін в ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо". За його словами, в мандаті Радбезу ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд.

Фокін зазначив, що, як правило, такі вибори однією зі сторін визнаються сфальсифікованими й нелегітимними.

"А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рота не розтулить. Вибори буде визнано такими, що відбулися. У мандаті Ради безпеки ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд із терміном необхідним, можливо, на рік, може – на два", – сказав Фокін.

На його думку, безпеку можуть забезпечити міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН. Фокін також наголосив, що така пропозиція не нова, про це вже говорили.

Він додав, що Росія раніше погодилася на такий напрямок руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН має бути зосереджено тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

"Звичайно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий саме контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу "повстанцям", або по всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори", – зазначив Фокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна буде допомога миротворців ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Це питання поки що відкладено, але не знято з порядку денного. Він зазначив, що питання миротворців обговорювали свого часу наші дипломати на рівні Радбезу ООН.

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що в разі неуспішності реалізації Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі Україна може повернутися до так званого Плану Б. Він серед іншого передбачає введення миротворчої місії.