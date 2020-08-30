Фокін запропонував амністію як компроміс для Росії щодо Донбасу

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін запропонував піти з Росією на компроміс заради виконання Мінських угод.

Як заявив він в інтерв'ю "Стране", в розмові з російською стороною і представниками "Л/ДНР" потрібно домогтися взаємних поступок.

"Якщо ми погодимося з їхньою вимогою загальної амністії, вони, думаю, підуть нам назустріч і відмовляться від вимоги міняти Конституцію для спецстатусу", – зазначив Фокін.

Водночас він додав, що є "ще одна сторона", яка критично налаштована до всього, що робить влада України, і всіляко заважає укладенню миру на Донбасі.

"Це люди, які вважають навіть режим тиші кроком до капітуляції", – підкреслив політик.

За його словами, капітуляція – це коли одна зі сторін, які воюють, визнає себе переможеною, складає зброю й погоджується на будь-які умови на зразок контрибуції й репарацій і т. д.

"Нічого подібного не повинно відбуватися. Ні про яку капітуляцію не повинно йтися. Мета нашої делегації в тому, щоб домогтися загальної зацікавленості, знайти компроміс і вийти з глухого кута, в якому топталися майже шість років", – сказав Фокін.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам.

Також він наголосив на готовності зустрічатися з ватажками "Л/ДНР", якщо на те буде доручення президента або Верховної Ради.

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