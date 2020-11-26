Фокін висловив претензії Кравчуку і 'гопникам вищого рангу' за відсторонення із ТКГ

Перший прем'єр незалежної України Вітольд Фокін назвав "хорошим маскувальником" першого президента країни Леоніда Кравчука, уточнивши, що той вміє пристосовуватися до будь-якої політичної ситуації.

Претензії на адресу свого керівника в українській делегації в Тристоронній контактній групі виключений із її складу політик висловив в інтерв'ю "КП в Україні". Водночас заявив, що в його відстороненні з цієї посади взяли участь "гопники вищого рангу".

"У цьому не було ні потреби, ні інтересу (спілкуватися з Кравчуком до роботи в ТКГ. – Ред.) Ми з Леонідом Макаровичем різні люди. Він по-своєму унікальний, на всі випадки життя у нього є свій спосіб маскування, свій ідеологічний камуфляж. Легко змінюючи свої переконання, він пристосовується до будь-яких обставин заради власного благополуччя, а для мене завжди – "краще бути, ніж здаватися", – охарактеризував Кравчука Фокін.

Політик заявив, що сам у чомусь досяг успіху, а в чомусь – ні, але він нібито ніколи, "не втрачав набраної висоти". Зокрема, уточнив перший прем'єр України, раніше його ніколи не звільняли з роботи й не відсторонювали.

"Все це довелося випробувати вже за фінішною межею. Винувачу тільки себе: повірив людям, які довіри не заслуговують", – виправдався Фокін.

На його думку, політична еліта, яка прийшла до влади після Революції гідності, не зацікавлена в припиненні війни на Донбасі, "яка приносить високі доходи", і будь-який рух до миру вона нібито сприймає як замах на свій бізнес. Як каже політик, з іншими вони не церемоняться і "спускають із повідка зграю гопників, які ганьблять людину, не зважаючи на вік, авторитет і заслуги".

Говорячи про це, Фокін уточнив, що під "гопниками" має на увазі "соціальний прошарок малоосвічених, погано вихованих і агресивно налаштованих людей". За його словами, вони легко можуть принизити і образити людину без видимої користі для себе. Так, вважає політик, трапилося і з ним у ТКГ.

"Слабка спроба приховати власну нікчемність, спосіб самоствердження, створення видимості власної переваги. Гопник може зірвати з голови шапку і закинути її на дерево, відняти у першокласника букет, призначений улюбленій вчительці, і жбурнути в калюжу. Моя поява в складі української делегації в ТКГ насторожила політиків, які наживаються на війні, і вони нацькували на мене гопників вищого рангу", – підсумував Фокін.

Нагадаємо, що 30 листопада президент Володимир Зеленський відсторонив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Раніше політик виступив із низкою скандальних ініціатив щодо Донбасу, які викликали обурення громадськості і в політичних колах. За це він потрапив у базу даних сайту "Миротворець". Але навіть після цього Вітольд Фокін ще раз заявив, нібито війна на Донбасі почалася через мовне питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Вітольд Фокін заявив, що його відхід з української делегації в ТКГ був передчасним. Політик висловив переконання, що у нього були реальні шанси зрушити переговори щодо Донбасу з мертвої точки.