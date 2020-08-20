Фокін виправдав анексію Криму: яка буде реакція Зеленського

В'ячеслав Кириленко Політика 09:10, 20.08.2020

"Якби Росія не захопила Крим, то втратила б його навічно і сюди прийшли б американці", - публічно заявляв перший заступник голови української(!) делегації у ТКГ Фокін! Якщо Зеленський не підпише указ про його звільнення, значить і він згоден із таким виправданням анексії Криму!

Коментувати
Політика

Дивіться також

У мережі нагадали про скандальне інтерв'ю Фокіна: закликав зрозуміти Росію

СБУ і СЗР офіційно відреагували на дані про спецоперацію з "вагнерівцями"

У Білорусі помер ще один учасник протестів

Арешт Єрмака – запорука стабільності і спокою напередодні Дня Незалежності

ЄС офіційно не визнав вибори в Білорусі і попросить Лукашенка піти