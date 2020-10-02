Спроба залучення Вітольда Фокіна до роботи Тристоронньої контактної групи з "мирного врегулювання ситуації на сході України" не лише вчергове продемонструвала повну неспроможність цього формату, а й проявила проблему абсолютної незахищеності української держави від ворожої пропаганди.

Кремлівські військові стратеги в своїх "наукових" пошуках відкрито заявляють, що використання пропагандистських технологій у багатьох випадках за своєю ефективністю перевищує застосування традиційних видів зброї.

Відносно нашої країни руйнівний ефект ворожої пропаганди багаторазово посилюється діями підконтрольних Кремлю "українських" телеканалів і безкарністю численних фокіних.

Способи боротьби з цим очевидним злом, які не мають нічого спільного зі свободою слова, давно винайдені.

У багатьох країнах, в тому числі в Австрії, Бельгії, Німеччині, Литві, Люксембурзі, Польщі, Словенії, Франції, Швейцарії, Ліхтенштейні, Португалії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Канаді та Ізраїлі, які постраждали від нацизму в період Другої світової війни, прийняті закони, які прямо забороняють публічне заперечення, применшення, схвалення або виправдання злочинів, скоєних нацистами. У низці країн Східної Європи існують законодавчі заборони заперечення злочинів інших тоталітарних режимів, включаючи комуністичний. Заперечення Голокосту не лише в Ізраїлі, а і в більшості європейських країн також вважається кримінальним злочином.

Такий само механізм, але в абсолютно спотвореному вигляді, використовує Російська Федерація, яка веде загарбницьку політику щодо України, Грузії, Молдови та інших пострадянських країн. Днями Державна Дума прийняла в першому читанні поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу РФ про запровадження нових норм адміністративної відповідальності та про посилення кримінальної відповідальності за дії, спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, і за заклики до таких дій. Таким чином вони намагаються закрити рота мешканцям окупованого Криму і російським громадянам, які не визнають "російський" статус захопленого військовою силою українського Криму.

На відміну від путінської Росії, ми боремося за незалежність і свою землю, а не намагаємося захопити чужу. Це дає нам повне право захищатися від агресії у всіх її проявах.

Серед таких першочергових захисних заходів необхідно невідкладно доповнити Кримінальний кодекс України статтею 437-1 такого змісту:

"Стаття 437-1. Публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території України

1. Публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у виступах, повідомленнях, а так само виготовлення, розповсюдження творів, зображень, заяв, листів, адресованих іншим особам, а також в іншій спосіб, що за своїм змістом або формою мають характер такого заперечення –

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені в закладі освіти педагогічним або науково-педагогічним працівником –

караються арештом на строк від одного до шести місяців.

3. Ті самі дії, вчинені особою, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади чи місцевого самоврядування, або особою, яка бере участь у телерадіопередачі, в т.ч., під час прямої трансляції, а так само зазначені дії, вчинені з використанням мережі інтернет, друкованих засобів масової інформації – караються позбавленням волі на строк до трьох років."

Підслідність за цією статтею має бути визначена за Службою безпеки України.

Запровадження кримінальної відповідальності, а головне – невідворотність покарання за цей злочин, істотно зменшить запал фокіних та їм подібних. Далі провокувати українське суспільство, ображати народ, який ціною величезних жертв захищає свою країну, і "підносити патрони" ворогові стане небезпечно.

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