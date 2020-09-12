Фокін відмовився від зустрічі з комітетом Ради щодо його заяв про Донбас

Ольга Ліпич Політика 20:34, 12.09.2020

Заступник глави української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Про це йдеться у повідомленні народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Качури в Telegram. За його словами, Фокін нібито послався на зайнятість в Тристоронній контактній групі.

"Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Щоб посилити позицію України необхідне консолідоване бачення парламенту і делегатів у Тристоронній контактній групі", – написав Качура.

Зустріч повинна була відбутися 15 вересня, але найближчим часом її не буде. Конкретна дата проведення не обумовлена.

Нагадаємо, після резонансних заяв Фокіна про Донбас його викликали на засідання комітету Верховної Ради. Зокрема, Фокін заявив, що виконання Мінських угод про надання Донбасу особливого статусу, є єдиним шляхом до досягнення миру. Він також виступив за загальну амністію.

Ці та інші подібні заяви викликали обурення громадськості і багатьох політиків.

Правда Качури / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.

  • У результаті заступник глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольд Фокін потрапив до бази даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі у спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.

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