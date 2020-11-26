Фокін видав, що війна на Донбасі тягнеться через "зарозумілість" влади України
Звільнений з української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін назвав однією з головних причин тривалого конфлікту на Донбасі відмову влади України сісти за стіл переговорів з "представниками незаконних державних утворень".
Як заявив він в інтерв'ю "КП в Україні", українська влада проявили зарозумілість в цьому питанні.
"Ідея створення консультаційної групи, висунута в кінці літа основними радниками глав держав – Єрмаком і Козаком – була розумною і багатообіцяючою. Дуже шкода, що вони не отримали підтримки громадськості", – сказав Фокін.
При цьому він розкритикував "План спільних кроків для досягнення миру" глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука.
"Видаючи за дорожню карту "план Кравчука", автори бажане видають за дійсне, вивертають Мінські угоди навиворіт, ставлять віз попереду коня... Ще вчора визнаючи безальтернативність Мінських угод, автори "Плану..." бездоказово називають їх застарілими", – зазначив політик.
Він висловив припущення, що горезвісний "План..." народився не випадково, а ініціював його віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який назвав Донбас "раковою пухлиною, яку потрібно видалити".
"Вважаю, що "план Кравчука" розрахований на те, щоб загнати Росію в "цугцванг", коли будь-який хід шахіста погіршує становище фігур на дошці. Москва або втомиться від безплідних спроб переграти Київ в дипломатичному процесі і вийде з Мінських угод, або Україна, зберігаючи обличчя, сама відмовиться брати участь в них, посилаючись на деструктивну політику сусіда", – підкреслив Фокін.
За його словами, в будь-якому випадку, мета – торпедувати Мінський договір – буде досягнута, а "замовники будуть задоволені".
"Постійно тліюче вогнище війни на сході України в будь-який момент можна роздути в великомасштабну війну з залученням НАТО, куди Україну приймуть негайно. І все це на нашій багатостраждальній землі. Потрібна нам така війна?" – додав експредставник в ТКГ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 листопада президент Володимир Зеленський відсторонив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі.
Раніше Фокін виступив з низкою скандальних ініціатив щодо Донбасу, які викликали обурення громадськості і багатьох політиків.
Зокрема, він заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупованим районам. Також висловився про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, політик висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР".
Так він потрапив в базу даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі в спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.
При цьому Фокін вважає, що його вихід з української делегації в Тристоронній контактній групі був передчасним.