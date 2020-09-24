Фокін вибачився за "повстанців" на Донбасі

Перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін вибачився за використання слова "повстанці" стосовно терористів на Донбасі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у коментарі Фокіна йдеться, що правильно було б сказати "бойовики".

"Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і як один із перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україну повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації у ТКГ", – сказав він.

Фокін зазначив, що йому справді шкода, що його обмовка викликала такий значний резонанс у суспільстві.

"Водночас хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети – відновлення суверенітету України і територіальної цілісності нашої держави в міжнародно-визнаних кордонах, мають незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово!" – наголосив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня в ефірі "UA: Українське радіо" Фокін зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.

За його словами, Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН має бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

"Звісно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий самий контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або на всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій відбуватимуться вибори", – заявив Фокін.