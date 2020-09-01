Фокін продовжує жити в УРСР, – Климпуш-Цинцадзе

Внесення першого прем'єр-міністра незалежної України, заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітальда Фокіна до бази "Миротворець" демонструє, що суспільство обурилось.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповіла голова комітету Верховної ради з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. На її переконання, українцям не подобається людина, яка продовжує жити в УРСР.

"Активна частина суспільства обурюється людиною, яка продовжує жити в УРСР. Яка насправді далі виходить зі свого сприйняття нормальності, як такого, що є "старший брат", а побажання старшого брата треба бігти-виконувати. Так роблять і Фокін і Кравчук. Чи внесення його в базу "Миротворець" вплине на його поведінку? Я не думаю", – заявила Климпуш-Цинцадзе

За її словами, через висловлювання заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі відбувається маніпуляція громадською думкою.

"Йде просто гра і маніпуляція громадською думкою в Україні. Мовляв, ви не так зрозуміли, а насправді, це йде насаджування російських забаганок у мізки українського виборця. Це приведення суспільства до нормального сприйняття таких заяв", – додала вона.

"Якщо пан Фокін дозволяє собі говорити щось як представник – заступник керівника ТКГ і це не відображає позиції України, на мою думку, першим рішенням мало бути відсторонення пана Фокіна від цієї посади", – зазначила депутатка.

Нагадаємо, Фокін, який лише два тижні як став заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, вже встиг відзначитися низкою скандальних пропозицій щодо вирішення долі окупованих Росією територій. За ці заяви його засудила громадськість і колеги в політичних колах, закликавши виключити його із ТКГ, а також внесли до бази "Миротворця". Водночас сам він реакцією на сказане ним залишився задоволеним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що висловлювання Вітольда Фокіна про Донбас не відповідають національним інтересам і є провокаційними.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що Рада, ймовірно, готова зустрітися з Фокіним через його заяви щодо Донбасу.

Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.

У результаті заступник глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольд Фокін потрапив до бази даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі у спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.

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