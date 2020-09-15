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Фокін – про заяви щодо Донбасу: 25 років був на пенсії і сприймаю світ трохи інакше

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Політика
2,5 т.
Вітольд Фокін

Заступник голови делегації України на переговорах Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін "сприймає світ трохи інакше", але має проукраїнську позицію.

Про це заявив віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 14 вересня.

Він прокоментував заяву Фокіна про амністію для терористів "Л/ДНР", запевнивши, що слова першого прем'єра України журналісти донесли не до кінця точно. За словами Резнікова, Фокін показав йому чернетку інтерв'ю, в якому зазначав, що "треба приймати амністію, крім тих, у кого руки в крові".

"Це "шановне" видання викреслило його відповідь повну, і написало, як їм захотілося. Тому у нас була серйозна розмова з Вітольдом Павловичем, він чесно зізнався, сказав, що "друзі, я 25 років був на пенсії, був поза медійного поля, я сприймаю світ трохи інакше"... Ми зробили з цього висновки. Я вам точно скажу, що всі члени української делегації займають проукраїнську позицію", – заявив Резніков.

Нагадаємо, в опублікованому інтерв'ю Фокін заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупувала районам. Також він висловився про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, він висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку Кравчук заявляв, що Фокіна необхідно залучити до ТКГ, оскільки він родом з Донбасу і знає, чого хочуть мешканці тих територій.

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