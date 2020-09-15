Фокін – про заяви щодо Донбасу: 25 років був на пенсії і сприймаю світ трохи інакше

Заступник голови делегації України на переговорах Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін "сприймає світ трохи інакше", але має проукраїнську позицію.

Про це заявив віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 14 вересня.

Він прокоментував заяву Фокіна про амністію для терористів "Л/ДНР", запевнивши, що слова першого прем'єра України журналісти донесли не до кінця точно. За словами Резнікова, Фокін показав йому чернетку інтерв'ю, в якому зазначав, що "треба приймати амністію, крім тих, у кого руки в крові".

"Це "шановне" видання викреслило його відповідь повну, і написало, як їм захотілося. Тому у нас була серйозна розмова з Вітольдом Павловичем, він чесно зізнався, сказав, що "друзі, я 25 років був на пенсії, був поза медійного поля, я сприймаю світ трохи інакше"... Ми зробили з цього висновки. Я вам точно скажу, що всі члени української делегації займають проукраїнську позицію", – заявив Резніков.

Нагадаємо, в опублікованому інтерв'ю Фокін заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупувала районам. Також він висловився про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, він висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку Кравчук заявляв, що Фокіна необхідно залучити до ТКГ, оскільки він родом з Донбасу і знає, чого хочуть мешканці тих територій.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!