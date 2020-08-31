Фокін – про скандал з особливим статусом для всього Донбасу: реакцією на свої слова задоволений

Перший прем'єр незалежної України та заступник голови делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що "задоволений реакцією на свої слова" про надання особливого статусу всьому Донбасу.

У коментарі "5 каналу" він сказав, що всього лише цитував положення Мінських домовленостей.

На думку Фокіна, представники влади критикують його, оскільки мають зв'язок з "попередниками".

Це означає, що "в провладних структурах є заслані козачки", додав він. Про кого саме йдеться, перемовник не уточнив.

"Якщо прихильники війни бісяться, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", – заявив Фокін.

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