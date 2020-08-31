Фокін – про скандал з особливим статусом для всього Донбасу: реакцією на свої слова задоволений

Вітольд Фокін відреагував на критику його заяв про Донбас. Гордон
Перший прем'єр незалежної України та заступник голови делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що "задоволений реакцією на свої слова" про надання особливого статусу всьому Донбасу.
У коментарі "5 каналу" він сказав, що всього лише цитував положення Мінських домовленостей.
На думку Фокіна, представники влади критикують його, оскільки мають зв'язок з "попередниками".
Це означає, що "в провладних структурах є заслані козачки", додав він. Про кого саме йдеться, перемовник не уточнив.
"Якщо прихильники війни бісяться, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", – заявив Фокін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам.
Він також розповів про можливий копроміс із РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.
Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що відповідні заяви Фокіна не відповідають національним інтересам і є провокаційними.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що Рада, ймовірно, готова зустрітися з Фокіним через його заяви щодо Донбасу.
Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.
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