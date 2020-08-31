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Фокін – про скандал з особливим статусом для всього Донбасу: реакцією на свої слова задоволений

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
7,0 т.
Вітольд Фокін

Вітольд Фокін відреагував на критику його заяв про Донбас. Гордон

Перший прем'єр незалежної України та заступник голови делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що "задоволений реакцією на свої слова" про надання особливого статусу всьому Донбасу.

У коментарі "5 каналу" він сказав, що всього лише цитував положення Мінських домовленостей.

На думку Фокіна, представники влади критикують його, оскільки мають зв'язок з "попередниками".

Це означає, що "в провладних структурах є заслані козачки", додав він. Про кого саме йдеться, перемовник не уточнив.

"Якщо прихильники війни бісяться, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", – заявив Фокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.

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УкраїнаРосійсько-український конфліктВійна на Донбасімінські домовленостіпереговори щодо ДонбасуВітольд Фокін
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  2. Політика