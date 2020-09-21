Фокін про переговори з РФ щодо Донбасу: чимось треба поступитися

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін вважає, що нова зустріч представників країн "нормандської четвірки" не принесе результату.

Про це він сказав в ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо", заявивши, що "без компромісу нічого не буде, чимось треба поступитися".

"Я проти того, що вимагає Росія – зробити поправку до Конституції і особливий режим для окремих районів в Донецькій і Луганській області закріпити законодавчо і надовго або назавжди. Конституція не прохідний двір, щоб її кожен раз міняти на догоду комусь. Конституції міняти не треба", – зазначив Фокін.

Він розповів, що, підтримує введення вільних економічних зон на всій території Донбасу по обидва боки лінії розмежування.

"І я думаю, що можна переконати представників Росії, що це і буде відповіддю на їх прохання – закріпити законодавчо право областей на особливий статус", – додав Фокін.

Як писав OBOZREVATEL, Фокін запропонував створити на Донбасі тимчасовий уряд і ввести миротворців ООН. Він хоче, щоб їх розмістили не тільки на лінії розмежування, але також на кордоні з РФ.