Фокін пояснив заяви про "відсутність війни між Україною та Росією"

Експрем'єр-міністр, колишній перший заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін пояснив, чому не бачить підтверджень російсько-української війни на Донбасі.

Політик уточнив, що не зустрічав подібного виразу ні у виступах президента України, ні в "Плані дій" Леоніда Кравчука. В інтерв'ю "КП в Україні" він сказав, що війна – це остання стадія розвитку конфлікту між державами.

"У світовій практиці заведено вважати, що війні має передувати ультиматум, розрив дипломатичних відносин, припинення торгово-економічних зв'язків, заборона на будь-які види товаро-пасажирських перевезень, заморожування активів противника, примусове відчуження нерухомості, реквізиція власності та інтернування громадян", – розповів він.

Фокін нагадав, що на Донбасі спочатку була оголошена антитерористична операція (АТО), на короткий час "гібридна війна" і потім операція Об'єднаних сил (ООС).

"Ні слова про війну російсько-українську – байдуже, оголошеної або неоголошеної. До того ж зберігаються функції дипломатичних місій, без проблем проходять вантажно-пасажирські потоки, за мільярд доларів зашкалює зовнішньоторговельний оборот", – уточнив він.

Також, за словами політика, для ремонту військової техніки з РФ в Україну надходять запчастини та комплектовання, а російські судна ремонтуються на українських заводах.

Експрем'єр нагадав, що дійсно говорив про те, що не є "ворогом Росії, так само як Ізраїлю, США, Німеччини, Франції та будь-якої іншої країни світу". Однак після слів "ворогом Росії" поставили крапку, що спотворило суть сказаного, заявив він.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив Фокіна після низки зроблених ним скандальних заяв щодо Донбасу. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання та закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.

Політик послідовно відстоював позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про доречність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької та Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.

Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Фокін назвав "хорошим маскувальником" першого президента країни Кравчука, уточнивши, що той вміє пристосовуватися до будь-якої політичної ситуації.

Він заявив, що в його відстороненні з посади у ТКГ взяли участь "гопники вищого рангу".