Фокін порушив домовленість у ТКГ, – нардеп Костін

Ексзаступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін висловлював власні переконання щодо війни на Донбасі, які не були погоджені з позицією ТКГ.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", представник України у ТКГ Андрій Костін в ефірі Україна 24. За його словами, у групі нібито була домовленість про те, що деякі питання потрібно узгоджувати, щоб суспільство сприймало висловлювання будь-кого з членів ТКГ як позицію делегації.

"Фокін багато наговорив усього особисто від себе, те висловлювання (про те, що доказів того, що Росія веде війну з Україною на Донбасі, немає – Ред.) також було його особистою позицією Але ми вже чули про те, що людям дуже складно відрізнити особисту позицію від офіційної", – сказав Костін.

Він заявив, що наразі учасники Української групи в ТКГ обговорюють посилення комунікативної складової їхньої діяльності.

Нагадаємо, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.

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