Фокін порушив домовленість у ТКГ, – нардеп Костін
Ексзаступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін висловлював власні переконання щодо війни на Донбасі, які не були погоджені з позицією ТКГ.
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", представник України у ТКГ Андрій Костін в ефірі Україна 24. За його словами, у групі нібито була домовленість про те, що деякі питання потрібно узгоджувати, щоб суспільство сприймало висловлювання будь-кого з членів ТКГ як позицію делегації.
"Фокін багато наговорив усього особисто від себе, те висловлювання (про те, що доказів того, що Росія веде війну з Україною на Донбасі, немає – Ред.) також було його особистою позицією Але ми вже чули про те, що людям дуже складно відрізнити особисту позицію від офіційної", – сказав Костін.
Він заявив, що наразі учасники Української групи в ТКГ обговорюють посилення комунікативної складової їхньої діяльності.
Нагадаємо, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.