Фокін погодився ввійти в ТКГ щодо Донбасу

Колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін ухвалив рішення брати участь у роботі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив у коментарі виданню "ГОРДОН". Експрем'єр визнав, що рішення йому далося дуже важко.

"На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами з приводу нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються з приводу нашого віку і так далі. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь у фіналі свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина – це Україна і її Донбас, який я справді люблю. Він був, є і буде українським", – заявив Фокін.

Він розповів, що пропозицію взяти участь у роботі ТКГ йому озвучив глава Офісу президента Андрій Єрмак, який запросив їх разом із Кравчуком.

"Тоді я відповів, що для початку повинен зустрітися з Леонідом Макаровичем сам на сам, з'ясувати позиції, узгодити погляди. Тому що ТКГ – це не ристалище для дискусій. Там повинні бути люди, які прагнуть досягти миру, а не створювати додатковий політес. І після зустрічі віч-на-віч із Кравчуком я скажу, як ставлюся до цього запрошення. Така зустріч відбулася", – розповів Фокін.

Він зазначив, що результат бесіди з Кравчуком його задовольнив і вони дійшли консенсусу з багатьох питань.

Також Фокін висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував увійти до складу української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу колишньому прем'єр-міністрові України Вітольдові Фокіну.