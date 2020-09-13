Фокін отримав посаду в ТКГ після знайомства з Єрмаком, – внучка експрем'єра

Перший прем'єр-прем'єр України Вітольд Фокін отримав посаду першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі після знайомства з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Внучка Фокіна Марія в інтерв'ю програмі "Світське життя" заявила, що саме вона познайомила першого прем'єра з керівником ОП, оскільки дружить і часто бачиться з Єрмаком.

"І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим. Він не знав, що Андрій Єрмак – це мій хороший друг дитинства. І Андрюші раз теж була потрібна допомога – допомогти в ситуації", – заявила вона.

Марія заявила, що Фокін і Єрмак знайшли спільну мову щодо методів завершення війни на Донбасі. Вона додала, що "у дідуся завжди були амбіції".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Фокін відмовився проводити зустріч з народними депутатами щодо його висловлювань по Донбасу.

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