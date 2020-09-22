Фокін може піти з ТКГ щодо Донбасу, коли захоче, – адвокат "Слуги народу"

Якщо перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Вітольд Фокін захоче залишити свою посаду, він може це зробити, коли забажає.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав народний депутат від "Слуги народу" й адвокат партії Олександр Качура, коментуючи відповідну заяву Фокіна.

"Ніхто не триматиме насильно будь-якого представника України в делегації Тристоронньої контактної групи. Якщо пан Фокін захоче звільнитися, він може це зробити коли захоче. Ми запросили його на засідання комітету, щоб пояснив, де його позиція як уродженця Донбасу, а де – як представника контактної групи", – зазначив він.

На уточнення OBOZREVATEL, що ж про скандальні проросійські заяви Фокіна щодо закінчення війни на Донбасі думають в Офісі президента, Качура відповів, що кожен має право на власну думку, але вона не має розходитися з позицією переговорної групи загалом.

"Росія потім хапається за будь-які подібні висловлювання, мовляв, ось у вас же так заявляли, то давайте так і зробимо. Має бути спільна позиція – і в українській делегації, і в Тристоронній контактній групі, і в парламенті, і в Офісі. Інакше це шлях у нікуди. Зараз в усіх різні думки, а виправдовувати потім має керівник Офісу президента. Це неправильний підхід", – наголосив Качура.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Слузі народу" допустили проведення зустрічі з першим заступником глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольдом Фокіним через його заяви про окупований Росією регіон України.