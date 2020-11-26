Фокін заявив, що домовленості щодо Донбасу "копійки щербатої не варті"

Усі протоколи, меморандуми, домовленості, претензії та пропозиції в переговорах щодо Донбасу "копійки щербатої не варті" і є лише "засобом затягування процесу".

Про це в інтерв'ю "КП в Україні" заявив експрем'єр-міністр, колишній перший заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін, коли його запитали, чим саме він займався в Тристоронній контактній групі.

Фокін відповів, що старанно взявся за вивчення документів, "які накопичилися за довгі роки". Він переконався, що вони нічого не варті.

"Домогтися реального прогресу в мирних переговорах із невизнаними у світі республіками "ЛНР" і "ДНР" і Російською Федерацією, що підтримує їх, жодна дипломатична місія не зможе, якщо не привернути до цього широку українську й міжнародну громадськість", – сказав він.

Політик додав, що за короткий час, який провів у складі ТКГ, він зміг "встановити стійкий зв'язок із земляцтвами, спілками жінок України, великими вченими в галузі соціології, членами союзу економістів, переселенцями з Донбасу".

"Був приємно здивований, наскільки сильні ще морально-етичні принципи й непідробний патріотизм у відповідальних і вдумливих людей. Скільки відомих політиків, авторитетних громадських діячів готові принести на службу державі свій досвід і знання, щоб припинити кровопролиття в Донбасі. Ними ніхто не цікавився", – сказав експрем'єр.

Вітольд Фокін КП в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Вітольд Фокін також пояснив, чому не бачить підтверджень російсько-української війни на Донбасі.

Першого президента Леоніда Кравчука він назвав "гарним маскувальником", уточнивши, що той уміє пристосовуватися до будь-якої політичної ситуації.