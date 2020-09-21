Фірсов став кандидатом у мери Києва від "Екологічної альтернативи"
Ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що політична партія "Екологічна альтернатива" висунула його кандидатом у мери Києва.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Також організація представила першу десятку свого списку.
"В нашій команді лише ідейні та прогресивні, лише люди, які справді живуть своєю справою: природозахисники, зоозахисники, урбаністи, журналісти та просто небайдужі кияни. Давайте зробимо Київ комфортним та екологічно безпечним містом!", – написав він.
На сайті пресслужби "Екологічної альтернативи" додали, що йдуть у Київраду для того, аби зробити Київ комфортним та екологічно безпечним містом.
"Київ сьогодні не може претендувати на звання європейської столиці за цілою низкою причин. І одна з основних, якщо не головна – це стан довкілля. В межах міста, як і раніше, працюють брудні, небезпечні підприємства, кількість стихійних звалищ продовжує зростати щодня, водні ресурси кинуті напризволяще підприємствам-забруднювачам, а про чисту воду з-під крану годі й мріяти", – сказано у повідомлені.
Перша десятка у списку:
1. Єгор Фірсов – народний депутат 7 та 8 скликань, ексголова Держекоінспекції
2. Денис Казанський – журналіст, блогер, член Мінської ТКГ
3. Катерина Сорока – юрист, співзасновниця ГО “Єдина Планета”, зоозахисниця
4. Павло Вишебаба – Голова ГО “Єдина Планета”, координатор кампанії ХутроOFF та засновник першого веганського кафе в Україні
5. Юлія Петренко – зоозахисниця, творець Благодійного фонду “Маленькі серця”, ініціатор в найбільшій волонтерської команді України “Хвостатий четвер”
6. Андрій Помазанов – народний депутат 8 скликання, юрист, автор законопроекту “Про заборону виробництва хутрових виробів на території України”
7. Сергій Волков – ексголова Держекоінспекції Столичного округу, експерт з управління відходами
8. Анастасія Загоруйчик – політолог, координатор міжнародних екологічних проектів
9. Тимур Левчук – виконавчий директор ГО “Точка опори ЮА”
10. Олена Казанська – член громадської ініціативи “Kyiv Green City”