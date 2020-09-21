Фірсов став кандидатом у мери Києва від "Екологічної альтернативи"

Ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що політична партія "Екологічна альтернатива" висунула його кандидатом у мери Києва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Також організація представила першу десятку свого списку.

"В нашій команді лише ідейні та прогресивні, лише люди, які справді живуть своєю справою: природозахисники, зоозахисники, урбаністи, журналісти та просто небайдужі кияни. Давайте зробимо Київ комфортним та екологічно безпечним містом!", – написав він.

На сайті пресслужби "Екологічної альтернативи" додали, що йдуть у Київраду для того, аби зробити Київ комфортним та екологічно безпечним містом.

"Київ сьогодні не може претендувати на звання європейської столиці за цілою низкою причин. І одна з основних, якщо не головна – це стан довкілля. В межах міста, як і раніше, працюють брудні, небезпечні підприємства, кількість стихійних звалищ продовжує зростати щодня, водні ресурси кинуті напризволяще підприємствам-забруднювачам, а про чисту воду з-під крану годі й мріяти", – сказано у повідомлені.

Перша десятка у списку:

1. Єгор Фірсов – народний депутат 7 та 8 скликань, ексголова Держекоінспекції

2. Денис Казанський – журналіст, блогер, член Мінської ТКГ

3. Катерина Сорока – юрист, співзасновниця ГО “Єдина Планета”, зоозахисниця

4. Павло Вишебаба – Голова ГО “Єдина Планета”, координатор кампанії ХутроOFF та засновник першого веганського кафе в Україні

5. Юлія Петренко – зоозахисниця, творець Благодійного фонду “Маленькі серця”, ініціатор в найбільшій волонтерської команді України “Хвостатий четвер”

6. Андрій Помазанов – народний депутат 8 скликання, юрист, автор законопроекту “Про заборону виробництва хутрових виробів на території України”

7. Сергій Волков – ексголова Держекоінспекції Столичного округу, експерт з управління відходами

8. Анастасія Загоруйчик – політолог, координатор міжнародних екологічних проектів

9. Тимур Левчук – виконавчий директор ГО “Точка опори ЮА”

10. Олена Казанська – член громадської ініціативи “Kyiv Green City”