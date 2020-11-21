Фірма "Альтком" платила багатотисячні хабарі за виграші в тендерах, – політолог

Ще будучи кандидатом в президенти, Володимир Зеленський обіцяв привести разом з собою у владу "нові обличчя" і навіть пропонував виборцям долучитися до підбору кандидатів на високі державні посади. Але у владі опинилися чиновники часів попередньої влади.

Про це в блозі на сайті "Цензор.НЕТ" написав політолог Олег Постернак.

"Особи, на яких поширювалася дія закону про люстрацію, знайшли додаткові способи для майже стовідсоткового повернення на свої посади. Існують поширені схеми зловживання нормами закону і індульгенція на люстрацію. Серед найбільш улюблених – оскарження в судах, отримання посвідчень учасника АТО, спотворення назв посад", – підкреслив автор блогу.

Олег Постернак пише, що генпрокурор Венедиктова в терміновому порядку повертає на держслужбу люстрованих прокурорів: 10 вересня Венедиктова підписала наказ про призначення главою прокуратури Полтавської області Антона Столітнього.

А в МЗС зараз розглядається питання про призначення старого перевіреного кадру режиму Януковича Віктора Майка на посаду Надзвичайного Повноважного Посла України в Туркменістані.

За словами Постернака, колись Майко вже відзначився тим, що під час його роботи з дипломатичною місією в Туркменістані туркмени перестали продавати газ НАК "Нафтогаз" безпосередньо, а поставки туркменського газу перейшли під контроль компанії РосУкрЕнерго. Це сталося не без участі Юрія Бойка, з яким чиновник має тісні зв'язки.

"Елементарний аналіз норм закону про очищення влади показує, що питання про призначення таких осіб як Майко в органах влади не може розглядатися навіть теоретично. Закон чітко встановлює обмеження в 10 років для осіб, як Майко (посаду заступника Міністра закордонних справ обіймав більше року з квітня 2010 року по березень 2014 року), з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями або бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію президентом України В.Януковичем", – підкреслив експерт Олег Постернак.

Експерт також в своєму блозі зазначив, що співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі разом з НАБУ і САП в Гданську затримали трьох осіб за підозрою в корупції і діях у складі організованої злочинної групи. Серед затриманих – екскерівник "Укравтодору" Славомир Новак. Він отримував хабарі від фірми "Альтком" за виграші в тендерах на будівництво доріг і розкрадання державних коштів.

"За матеріалами антикорупційних органів, схема отримання коштів така: Славомир Новак створював в Польщі підприємства, які в подальшому компанія "Альтком" мала викупити по 300-350 тисяч євро. Таким чином, керівник Укравтодору відразу легалізував корупційний капітал в Польщі", – написав Постернак.

Він також додав, що Майко разом зі своїм соратником Володимиром Петруком, який в 2005-2006 роках обіймав посаду заступника голови "Нафтогазу України", намагалися через підконтрольну фірму "Інтербудмонтаж" займатися реалізацією інфраструктурних проектів на ринку Туркменістану, але зазнали фіаско.

Олег Постернак в своєму блозі також розповів про успіхи Михайла бно-Айріяна, якого в червні 2019 року КМУ погодив на посаду голови Київської області. Раніше бно-Айріян працював на уряд Миколи Азарова, і його кар'єра тісно пов'язана з ексглавою МЗС при Януковичі Костянтином Грищенком.

"У момент, коли Грищенко був послом України в РФ (2009-2010 рр), Михайло бно-Айріян працював в посольстві України в Росії: спочатку третім, а потім і другим секретарем. А після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року Грищенко отримав посаду міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова. Тоді бно-Айріян також повернувся до Києва – і аж до 2014 року працював на різних посадах в МЗС і в апараті віце-прем'єра Костянтина Грищенка", – зазначив Олег Постернак.

Він також підкреслив, що бно-Айріян – одногрупник Дмитра Разумкова – голови партії "Слуга народу", який разом з Разумковим навчався в Київському інституті міжнародних відносин. І резюмував: є велика надія і очікування, що Володимиру Зеленському все ж вдасться стримати свою обіцянку, а не допускати у владу корупційних чиновників без моральних і професійних якостей.