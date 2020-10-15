Фінансування приватними особами діяльності президента може стати підставою для імпічменту!

Микола Томенко Політика 12:07, 15.10.2020

Отож, щодо так званого опитування від Президента.

Нагадаю, що повноваження Президента чітко визначені розділом 5 Конституції та можуть бути реалізовані лише в межах коштів бюджету визначеного на його діяльність.

В разі, якщо ініціативу про так зване "опитування народу" будуть фінансувати приватні особи - це означатиме пряме порушення Конституції та стане підставою для початку процедури імпічменту.

Тепер щодо змісту запитань.

Очевидно і не соціологу, що ідея довічного ув‘язнення корупціонерів-можновладців підтримує щонайменше 90 відсотків громадян. Тому всі президенти обіцяли "Бандитам - тюрьми" або " "Посади 3 друзів-корупціонерів", але нічого не робили! Питання ЗЕЛЕНСЬКОГО - "Корупціонерам - довічну тюрьму" теж можна реалізувати шляхом внесення невідкладної законодавчої ініціативи від Президента та реалізацією Закону правоохоронцями. Опитування під дільницями не заважає і не допомагає цьому.

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