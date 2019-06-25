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"Фінансовий шантаж!" МЗС України розгромив ПАРЄ за резолюцію щодо Росії

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Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) "Посилення процесу ухвалення рішень ПА щодо повноважень і голосування" є неприпустимою поступкою Російській Федерації.

Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства закордонних справ, у якій зазначається, що РФ із 2014 року здійснює збройну агресію проти України, грубо порушуючи норми і принципи міжнародного права, зокрема Статуту Ради Європи.

"Істотне послаблення санкційного механізму ПАРЄ, яке передбачене резолюцією, відбулося на тлі відсутності будь-яких конструктивних кроків із боку Російської Федерації, кричущого невиконання цією країною взятих на себе зобов'язань, а також резолюцій ПАРЄ, схвалених у відповідь на російську агресію", — наголошують у відомстві.

Засідання ПАРЄ

Засідання ПАРЄ

На думку МЗС, то, що трапилося у ПАРЄ, є свідченням відходу від задекларованих стандартів, принципів і цінностей Ради Європи в результаті безпрецедентного тиску і фінансового шантажу з боку Російської Федерації.

"На жаль, це трапилося в результаті відвертого потурання з боку низки країн, керівництво яких, з одного боку, підкреслює необхідність припинення російської агресії проти України, а з іншого — заохочує агресора, йдучи йому на поступки", — наголошується у повідомленні.

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У МЗС додали, що Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці і здатність ефективно захищати верховенство права, права людини і демократію в усіх державах-членах Ради Європи, зокрема у Російській Федерації.

"Прикро констатувати сьогодні, коли Рада Європи відзначає свою 70-ту річницю, в яку Парламентська Асамблея втратила свій авторитет, і Організація не може відігравати роль, якою її наділили батьки-засновники", — резюмували дипломати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы как всегда выдали желаемое за действительное. Ведь обозовцам так хочется жить в стране с которой считаются а в реальности живут в помоечной стране которую имеют кто хочет.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Писец подкрался незаметно. Гуд бай кричалке "Весь мир с нами".
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Разгромил так разгромил. Дайте чугункину селедки
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Mihailova Kristina, селедкой по рылу.
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