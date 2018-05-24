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Фінал Ліги чемпіонів: очільник "Ліверпуля" поскаржився в УЄФА на високі ціни

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Виконавчий директор ФК "Ліверпуль" Пітер Мур заявив, що Київ не підходить для проведення фіналу Ліги чемпіонів через нерозвинену інфраструктуру, та поскаржився в УЄФА на завищені ціни на житло для вболівальників.Виконавчий директор футбольного клубу "Ліверпуль" Пітер Мур заявив, що поскаржився у Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через занадто високі ціни на житло для вболівальників у Києві, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Він висловив переконання, що українська столиця не підходить для проведення таких масштабних подій.

"Вони просто не мають інфраструктури в аеропорту та можливостей готелів, щоб впоратися з подією такого розміру. Також немає іншого великого міста неподалік", - сказав Мур газеті Liverpool Echo у четвер, 24 травня. Він відзначив, що така ситуація вплинула не лише на вболівальників "Ліверпуля", але і "Реал Мадрида". "З цього будуть винесені уроки. Будьте певні, я підняв це питання на найвищих рівнях в УЄФА", - наголосив керівник клубу.

Ціни на номери в київських готелях виросли в сто разів у порівнянні зі звичайними тарифами, а деякі вболівальники повідомили, що їхні заздалегідь здійснені бронювання в готелях були скасовані, інформує агенція AFP. Повідомляється, що понад дві тисячі вболівальників "Реал Мадрида" здали свої квитки на матч через високі ціни та труднощі з логістикою. Утім, офіційно мадридський клуб цю інформацію не підтвердив.

Київський міський голова Віталій Кличко спростував інформацію про повернення квитків, назвавши це фейком. За його словами, ціни на проживання зростають і в інших містах у світі під час проведення у них великих спортивних подій. "Це світова практика. Міста не можуть регулювати бізнес - це закони ринку", - зазначив Кличко.

Фінал Ліги Чемпіонів між "Ліверпулем" та мадридським "Реалом" відбудеться у суботу, 26 травня, на київському стадіоні "Олімпійський". Очікується, що на матч прибудуть близько 30 тисяч фанів обох європейських футбольних грандів.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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